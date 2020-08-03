السفير مسجدي يتفقد مشروع توسعة العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

ولدى وصوله الى كربلاء توجه مسجدي الى زيارة مرقد سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام) واخيه ابي الفضل العباس (ع)، ومن ثم استعرض عمليات توسعة قبو العتبة الحسينية وانشاء صحن السيدة زينب الكبرى (س) مع القائمين على هذا المشروع.

و وصف السفير الايراني نشاطات لجنة اعادة اعمار المقدسات في كربلاء المقدسة، انها قائمة بشكل جيد ورغم العقبات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

واضاف مسجدي، ان هناك اجراءات مناسبة تجري مع الجانب العراقي، في ظل انتشار وباء كورونا، لإعادة افتتاح الحدود المشتركة بين البلدين ليتم نقل المعدات ومواد البناء المستخدمة في انجاز هذه المشاريع.

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