٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83895470
٠ Persons

سمات

السفير مسجدي يتفقد مشروع توسعة العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

السفير مسجدي يتفقد مشروع توسعة العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة

بغداد / 3 اب / اغسطس / ارنا – قام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق " ايرج مسجدي" بزيارة تفقدية اليوم الاثنين، لمشروع توسعة العتبة الحسينية (ع) الكبير في محافظة كربلاء المقدسة.

ولدى وصوله الى كربلاء توجه مسجدي الى زيارة مرقد سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام) واخيه ابي الفضل العباس (ع)، ومن ثم استعرض عمليات توسعة قبو العتبة الحسينية وانشاء صحن السيدة زينب الكبرى (س) مع القائمين على هذا المشروع.

و وصف السفير الايراني نشاطات لجنة اعادة اعمار المقدسات في كربلاء المقدسة، انها قائمة بشكل جيد ورغم العقبات الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

واضاف مسجدي، ان هناك اجراءات مناسبة تجري مع الجانب العراقي، في ظل انتشار وباء كورونا، لإعادة افتتاح الحدود المشتركة بين البلدين ليتم نقل المعدات ومواد البناء المستخدمة في انجاز هذه المشاريع.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 5 =