سفير النمسا لدى طهران: العلاقات مع ايران ستستمر بصورة منتظمة

واشار شولتس في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاثنين، الى العلاقات الوثيقة بين ايران والنمسا وقال بشان اهداف زيارته الى محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران: ان الهدف الاساس من هذه الزيارة هو التعرف على امكانيات محافظة كهكيلوية وبوير احمد لنتمكن بناء عليها من بلورة تطوير التعاون بين الجانبين.

واضاف، ان هذه الزيارة تاتي في الواقع استمرارا لنتائج زيارة الدكتور روحاني الى النمسا قبل عامين والتي قرر مسؤولو البلدين خلالها على بلورة العلاقات الثنائية بصورة هيكلية ومنتظمة.

وتابع السفير النمساوي، اننا ندرك بان ظروف ايران اصبحت معقدة وفي الحقيقة فان اجراءات الحظر غير العادلة المفروضة من قبل الولايات المتحدة وكذلك ظروف كورونا خلقت بعض المشاكل.

واشار الى وجود الكثير من اوجه الشبه بين النمسا ومحافظة كهكيلوية وبوير احمد من الناحية الطبيعية والمناخية وهي قد حققت النجاح من ناحية البيئة والغابات وادارة المصادر الطبيعية.

يتبع ** 2342