وزير الداخلية: وسائل اعلام اجنبية حرّفت وثيقة التعاون بين ايران والصين

وقال رحماني فضلي في تصريح للصحفيين الاثنين حول وثيقة التعاون طويل الامد بين ايران والصين للاعوام الـ 25 القادمة والتي هي الان قيد الاعداد: ان وسائل اعلام اجنبية قامت بتحريف الوثيقة وطرحت حولها امورا لا صحة لها اطلاقا من ضمنها ان ايران تعتزم بيع بعض المناطق وحقول نفط للصين.

ودعا رئيس مجلس الامن في البلاد وسائل الاعلام الداخلية للمزيد من التوعية تجاه هذه القضايا واضاف، ان القضية هي الان بمستوى توافقات مبدئية يتم من خلالها تحديد محاور التعاون للاعوام الـ 25 القادمة ولكن من اجل التنفيذ لا بد من ان تمضي الوثيقة بمراحل قانونية اولا بمصادقة الحكومة عليها ومن ثم مناقشتها والمصادقة عليها في مجلس الشورى الاسلامي.

انتهى ** 2342