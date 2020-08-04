إيران تخفض استيراد السلع الأجنبية المماثلة للإنتاج المحلي إلى الصفر

واضاف خياباني اليوم الثلاثاء في مقابلة مع مراسل ارنا انه تم صرف اكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2018 و 290 مليون دولار في 2019 لاستيراد السلع الفاخرة وغير الأساسية، ونحن نحاول تخفيض التقييم في هذا المجال إلى الصفر هذا العام ونسمح فقط بدخول المواد الخام للمصانع والسلع الاساسية والآليات والمعدات.

وتابع: تم خلال العام الماضي استيراد 43 ملياراً و 700 مليون دولار من السلع 85 بالمائة منها السلع الرأسمالية والوسطية والمواد الانشائية للإنتاج و 15بالمائة تتعلق بالسلع الاستهلاكية الأساسية.

واكد إن إيران تشترك في حدودها مع 15 دولة مجاورة تمثل 60بالمائة من صادراتنا.

وقال خياباني ان حجم صادراتنا الى دول منطقة اوراسيا ارتفع بنسبة 63 بالمائة من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون مع هذه الدول في 26 اكتبر الماضي.

انتهى** 1453