٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:١٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83895806
٠ Persons

سمات

السفير الايراني الاسبق في الاردن ولبنان:

الامارات غيرت مسارها عن السعودية خلال العام الاخير

الامارات غيرت مسارها عن السعودية خلال العام الاخير

طهران/ 4 اب/ اغسطس/ ارنا – قال السفير الايراني الاسبق في الاردن ولبنان "احمد دستمالجيان" ان الامارات غيرت مسارها عن السعودية خلال العام الاخير وهي تعلم جيدا ان ترامب سيترك كرسي الرئاسة وان ايران باعتبارها قوة اقليمية قوية هي جارتها وليست الولايات المتحدة.

واشار دستمالجيان في حوار مع ارنا الى لقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان عبر الفيديو كنفرانس مضيفا : اعتقد ان الامارات قررت منذ فترة طويلة الابتعاد عن السعودية وانتهجت مسارا مستقلا عنها.

وبين السفير الايراني ان السعودية وبسبب سياستها المتطرفة حيال قضايا المنطقة تحملت هي وحلفائها تكاليف باهظة وشهدنا في الأشهر الأخيرة اختلافات في وجهات النظر بين السعودية والامارات بشأن اليمن وحتى وقوع اشتباكات بين القوات الموالية للإمارات والقوات الموالية للسعودية.

واعتبر دستمالجيان سياسة الامارات اكثر عقلانية من السعودية قائلا: لهذا السبب فأن ابوظبي بامكانها تغيير سياستها بسهولة اكثر من الرياض وهذا ما شهدناه في اليمن.

واضاف : من هذا المنطلق تقوم الامارات في الوقت الراهن بتغيير سياستها حيال ايران لانها تعي جيدا قوة ايران الاقليمية ومدى تأثيرها في القضايا التي تهم المنطقة والعالم وان مباحثات وزيري خارجية البلدين تأتي في اطار هذه السياسة التي تنتهجها الامارات بمعزل عن السعودية.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 3 =