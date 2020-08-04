الامارات غيرت مسارها عن السعودية خلال العام الاخير

واشار دستمالجيان في حوار مع ارنا الى لقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان عبر الفيديو كنفرانس مضيفا : اعتقد ان الامارات قررت منذ فترة طويلة الابتعاد عن السعودية وانتهجت مسارا مستقلا عنها.

وبين السفير الايراني ان السعودية وبسبب سياستها المتطرفة حيال قضايا المنطقة تحملت هي وحلفائها تكاليف باهظة وشهدنا في الأشهر الأخيرة اختلافات في وجهات النظر بين السعودية والامارات بشأن اليمن وحتى وقوع اشتباكات بين القوات الموالية للإمارات والقوات الموالية للسعودية.

واعتبر دستمالجيان سياسة الامارات اكثر عقلانية من السعودية قائلا: لهذا السبب فأن ابوظبي بامكانها تغيير سياستها بسهولة اكثر من الرياض وهذا ما شهدناه في اليمن.

واضاف : من هذا المنطلق تقوم الامارات في الوقت الراهن بتغيير سياستها حيال ايران لانها تعي جيدا قوة ايران الاقليمية ومدى تأثيرها في القضايا التي تهم المنطقة والعالم وان مباحثات وزيري خارجية البلدين تأتي في اطار هذه السياسة التي تنتهجها الامارات بمعزل عن السعودية.

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