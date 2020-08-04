الفيلم الايراني "كلوز أب" في قائمة أفضل الأفلام في تاريخ السينما

ويستند فيلم كلوز أب على أحداث حقيقية ويروي القصة المأساوية لحسين سبزيان كمخرج طموح عاطل عن العمل.

فيلم كلوز أب الوثائقي إلايراني انتج عام 1990 كتبه وأخرجه وحرره عباس كيارستمي . يحكي الفيلم قصة محاكمة رجل انتحل شخصية المخرج السينمائي محسن مخملباف، مما جعل الأسرة التي زارها تصدق أنها ستمثل في فيلمه الجديد. ويضم الفيلم أشخاصًا معنيين يتصرفون بتلقائية، ويتميز بأنه فيلم يمثل الهوية البشرية.

وتم عرض الفيلم في العديد من المهرجانات مثل برلين وشنغهاي وبوسان وتيرانا ودكا وروتردام وسوتو دي شيوتو وبوينس آيرس المستقلة للسينما وغيرها .

وسجل هذا الفيلم أيضًا في قائمة أفضل 50 فيلما في تاريخ السينما في عام 2012. ويعتبر العديد من النقاد كلوز آب تحفة في السينما العالمية وتم التصويت له من قبل النقاد ليكون في قائمة "أفضل 50 فيلما" في العالم.

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