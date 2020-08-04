على المجتمع الدولي عدم الصمت حيال انتهاك امريكا لحقوق الانسان

وبين باك آيين لمراسل ارنا ان صيانة كرامة الانسان والدفاع عن حقوق الانسان من التعاليم الاسلامية التى جاءت في القرآن الكريم والاحاديث والتأكيد عليها وان ايران وعلى هذا الاساس ملتزم بتطبيق تلك التعاليم.

واشار الى عدم اكتراث الادارة الامريكية بحقوق الانسان وقال ان الولايات المتحدة بفرض الحظر والعقوبات ضد الشعوب تنتهك حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية والانسانية .

واضاف محسن باك ايين ان قيام المقاتلات الامريكية باعتراض طائرة الركاب الايرانية هو عمل فضيع وان هذا الحدث اثبت مدى انتهاك الولايات المتحدة القوانين الدولية فما قامت به يتعارض مع ابسط القوانين الدولية ويعتبر جريمة حرب، مؤكدا ان الساسة الأميركان كشفوا مرة أخرى عن وجوههم الحقيقية وأظهروا بأنهم لا يأبهون بتحطيم طائرات الركاب.

وبين عضو المجمع الاسلامي للسلام العالمي: ان في هذه الظروف التي يعيشها العالم فأن الجميع يطالب برفع الحظر عن الشعوب وحتى مقرر حقوق الانسان في الامم المتحدة كرر ذلك مرارا ولكن مع الاسف نشهد ان الارهاب يمارس ضد الشعب الايراني من قبل الادارة الامريكية.

واكد الدبلوماسي الايراني على ضرورة مواجهة الاجراءات الامريكية غير الانسانية ضد الشعوب وعلى الحكومات والشعوب المستقلة والحرة مواجهة تلك الاجراءات ومناشدة المحافل الدولية لانهاءها.

وصرح باك آيين ان الحظر الاحادي هو انتهاك واضح للقانون الدولي وانتهاك لحقوق الانسان الاساسية وان تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الاخرى بهدف فرض الحظر عليها في مجال الادوية هو اجراء صارخ ضد حياة البشر.

واضاف: ليس هناك شك في ان الحق في التمتع بالصحة هو احد انواع الحقوق التي تضمن الحفاظ على كرامة الانسان وينعكس هذا الحق في العديد من وثائق حقوق الانسان، وتجاهله او اساءة استخدامه يتعارض مع حقوق الانسان غير القابلة للتصرف ومنظمة الصحة العالمية اقرت في نظامها الاساسي بمبادئ في هذا المجال.

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