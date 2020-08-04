روحاني : الايحاء بعدم فاعلية الحكومة هو محور الحرب النفسية ضد الشعب

واضاف روحاني اليوم الثلاثاء خلال اجتماع التنسيق الاقتصادي الحكومي : هناك تياران ينشطان للايحاء بعدم فاعلية الحكومة والدولة وكذلك تحريف القدرات وانكار او التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب، وتصوير مستقبل غامض للبلاد .

وبين روحاني ان بث حالة اليأس وتضعيف مجاهدي الخط الامامي في الحرب الاقتصادية نموذجان من ما يقوم به تيار التحريف الذي يعمل كطابور خامس لخدمة اهداف الاعداء في حربه الاقتصادية الاستنزافية الذكية والقاسية ضد الشعب، مضيفا : ان المحور الاساس للحرب النفسية التي تشنها الاعداء ضد الشعب الايراني هو الايحاء بعدم فاعلية الحكومة وتحريف القدرات وانكار او التقليل من شأن النجاحات الكبيرة للبلاد والشعب.

واكد روحاني على ضرورة الانسجام والتنسيق بين جميع المسؤولين لمواجهة الحرب النفسية وقال ان الشعب العظيم لطالما كان داعما لمسؤولي النظام ومن المؤكد ان التطور والازدهار الحاصل هو نتيجة هذا الدعم والاستقامة ومواجهة مؤامرات الاعداء بكل قوة وحزم.

واعتبر روحاني افتتاح المشاريع الكبرى في جميع المجالات شوكة في عيون الاعداء مضيفا: ان الذين شنوا الحرب الاقتصادية وتيار التحريف والانكار هم اليوم مغتاضون من التطور والنجاحات التي يحققها الشعب الايراني.

واشار رئيس الجمهورية الى الاضرار الكبيرة التي خلفها تفشي فيروس كورنا للاقتصاد العالمي وقال : ان الحكومة الى جانب حربها ضد الحظر الجائر فهي تكافح مرض كورونا وحققت نجاحات جيدة على الصعيدين.

واضاف روحاني: عند مقارنة الانتاج المحلي الايراني مع انهيار الانتاج في سائر الدول فان الاقتصاد الايراني اثبت مقاومة اكبر في مواجهة هذه الكارثة العالمية.

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