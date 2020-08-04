وزير الدفاع : الاعداء وراء فرض و استمرارية عدم الاستقرار في المنطقة

واضاف العميد حاتمي، في تصريحه للصحفيين على هامش مراسم بدء أعمال معرض تكريم ذكرى الشهيد الفريق سليماني اليوم الثلاثاء، ان هذا المعرض يعرض ما قام به اعداء من خباثات وجرائم كبرى بحق شعوب المنطقة وكانوا يخططون لعدم استقرارها لعشرات بل لمئات السنين ولكن رجال المقاومة بقيادة الشهيد سليماني ودعم من القوات المسلحة الايرانية تصدوا لجبهة الكفر في المنطقة.

واعلن حاتمي دعم وزارة الدفاع جميع القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية والدفاع المدني والصاروخية والحرب الالكترونية بكل ماتملك للدفاع عن الشعب ومنجزاته لاجتثاث جذور الظلم والاجرام من المنطقة والعالم .

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