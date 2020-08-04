عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 17 الفا و617 شخص

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2751 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 314 الفا و 786 حالة لغاية الان بينهم 4132 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 272 الفا و535 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 212 شخصا اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و 617 حالة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 560 الفا و374 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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