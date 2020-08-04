محادثات ايرانية صينية لتوسيع العلاقات الثقافية بين البلدين

وافاد مراسل "ارنا" في الصين، ان الاجتماع عقد بالتعاون بين "مركز الدراسات الصينية في جامعة العلامة الطباطبائي" الايرانية، وجامعة اللغات والثقافة في بكين، الى جانب "المستشارية الثقافية بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية" لدى هذا البلد.

الى ذلك، قدمت "السيدة زهراء ميرحسيني" من اعضاء هيئة التدريس، مديرة "وحدة دراسات المراة والاسرة" بكلية العلوم الاجتماعية والاقتصادية لجامعة الزهراء (س) بطهران، قدمت مقالا بعنوان "دور النساء في تنمية الاواصر الثقافية عبر التركيز على ايران والصين".

ونوهت هذه الباحثة الايرانية في مقالها، الى ان حضور المراة بمختلف المجالات الاجتماعية ليس محط قبول المجتمعات البشرية فحسب، وانما اصبح جزءاّ من ضرورات الحياة الاجتماعية في عصرنا الحاضر.

وحسب السيدة ميرحسيني، فإن التنمية دون مشاركة المراة امر مستحيل؛ موضحة ان المشاركة النسوية على صعيد العلاقات الدولية ضرورة ماسة ايضا لان المراة تضطلع بدور اساسي في الدفع بعجلة النشاطات الاجتماعية نحو الامام وتوفير ارضيات مناسبة لتفعيل الطاقات المجتمعية الكامنة وتوظيف جميع شرائح المجتمع خدمة للتنمية البشرية.

يتبع ...** ح ع