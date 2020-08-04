%97 من الأدوية في إيران محلية الصنع

وفي إجتماع حضره جمع من نواب مجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، أضاف شانه ساز، انه يتم حاليا توريد 3 بالمائة فقط من الأدوية المستهلكة في البلاد، يرتبط نحو نصف منها بالعقاقير التي يتم إدخالها للتو إلى السوق العالمية للأدوية، والتي تتمكن إيران من إنتاجها محليا بعد فترة وجيزة.

وفي سياق آخر، أشار شانه ساز الى نكث العهود من قبل بعض الشركات الغربية في تصدير الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية الى إيران، وقال: قد خطط الأعداء لخلق مشاكل لإيران من خلال إيجاد نقص في بعض الأدوية المحددة، والتي حاولنا التغلب عليها بالاعتماد على الداخل وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

هذا وقد أعرب نواب مجلس الشورى الإسلامي الحاضرون في الإجتماع عن إشادتهم بالتقدم المحرز في صناعة الأدوية في البلاد، مؤكدين ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل الحفاظ على الأمن الدوائي للشعب ومواجهة إحتكار التقانة الحديثة لإنتاج الأدوية.

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