فنزويلا : التعاون التجاري مع ايران سيتواصل رغم التهديدات الامريكية

وفي حوار متلفز غطته وسائل الاعلام في امريكا اللاتينية، اكد "مولينا" على واشنطن بان تحترم القانون الدولي وادنى مستوى من معايير التعايش مع الدول الاخرى.

واضاف : ينبغي على هؤلاء ان يدركوا بان التصرفات العدائية والتهديد لن يجدي نفعا، "اذ نحن سنواصل عبر تظافر الجهود والاستناد على طاقاتنا الذاتية المضي نحو تعزيز اقتصادنا".

كما نوّه المسؤول الفنزويلي، بان هذه الخطوات جارية من قبل طهران وكاراكاس على مدى اكثر من عقدين وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد على احقية ايران وفنزويلا في الانتفاع من الملاحة البحرية الحرة وتبادل السلع بينهما؛ واصفا قيام السفن الايرانية بنقل البنزين الى فنزويلا انه كان اجراء قانونيا بامتياز ويسهم في تنمية الاواصر بين الجانبين قطعا.

انتهى ** ح ع