٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83896577
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فنزويلا : التعاون التجاري مع ايران سيتواصل رغم التهديدات الامريكية

فنزويلا : التعاون التجاري مع ايران سيتواصل رغم التهديدات الامريكية

طهران / 4 اب / اغسطس / ارنا – قال مساعد رئيس الوزراء الفنزويلي لشؤون غرب اسيا والشرق الاوسط واقيانيا "روبين دارياف مولينا" : ان ممارسات امريكا العدائية لن توقف التعاون بين طهران وكاراكاس؛ واصفا افتتاح مركز "مغاصيص" التجاري الايراني بالعاصمة الفنزويلية "خطوة هامة على صعيد تعزيز الاواصر التجارية بين البلدين".

وفي حوار متلفز غطته وسائل الاعلام في امريكا اللاتينية، اكد "مولينا" على واشنطن بان تحترم القانون الدولي وادنى مستوى من معايير التعايش مع الدول الاخرى.

واضاف : ينبغي على هؤلاء ان يدركوا بان التصرفات العدائية والتهديد لن يجدي نفعا، "اذ نحن سنواصل عبر تظافر الجهود والاستناد على طاقاتنا الذاتية المضي نحو تعزيز اقتصادنا".

كما نوّه المسؤول الفنزويلي، بان هذه الخطوات جارية من قبل طهران وكاراكاس على مدى اكثر من عقدين وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد على احقية ايران وفنزويلا في الانتفاع من الملاحة البحرية الحرة وتبادل السلع بينهما؛ واصفا قيام السفن الايرانية بنقل البنزين الى فنزويلا انه كان اجراء قانونيا بامتياز ويسهم في تنمية الاواصر بين الجانبين قطعا.

انتهى ** ح ع

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