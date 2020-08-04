مسؤول: إيران تترأس المؤتمر المقبل لأطراف إتفاقية مكافحة التبغ الدولية

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، أشار ولي زاده الى عقد ندوة وطنية عبر الإنترنت حول مكافحة التبغ في 27 توز/يوليو المنصرم بمشاركة جميع جامعات العلوم الطبية في البلاد وقال: نظرا لإلتزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحماية الصحة العامة وتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية في السيطرة على إستهلاك التبغ خاصة لدى الشباب، وكذلك قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشأن حظر التدخين في الأماكن العامة، قد بذلت جهود وطنية ملحوظة بتوجيه من وزارة الصحة والتعليم الطبي والجامعات الطبية المسؤولة عن صحة المجتمع في سياق زيادة الوعي العام بمخاطر التدخين والاستنشاق القسري للدخان المنبعث من السجائر بصفة غير إرادية، والحد من استهلاك التبغ في البلاد.

وانضمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المعاهدتين الدوليتين لمكافحة التبغ في عامي 2005 و 2019.

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