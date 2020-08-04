الاتفاقية النفطية الامريكية في سوريا تفتقر الى المصداقية القانونية

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، ان موسوي اذ ندّد بتوقيع الاتفاقية النفطية بين امريكا واحد الفصائل الكردية في سوريا؛ وصف هذا الاجراء بانه يتعارض والقانون الدولي كما شكّل انتهاكا لحق السيادة الوطنية و وحدة الاراضي السورية.

واضاف، ان هذه الاتفاقية الموقعة من جانب امريكا بوصفها القوة المحتلة والمتواجدة بصورة غير قانونية في سوريا، تفتقر لأي مصداقية قانونية؛ وانها خطوة امريكية اخرى لنهب الموارد الطبيعية في هذا البلد.

يذكر ان فضائية "الحرة" الامريكية اعلنت في تقرير لها، عن توقيع اتفاقية بين "اكبر عبدي" وهو زعيم احد الميليشيات الكردية المسماة بـ "القوات الديمقراطية في سوريا" مع احدى الشركات النفطية الامريكية؛ في تطوّر وصفته الخارجية السورية انه باطل وغير شرعي وسرقة للنفط السوري.

انتهى ** ح ع