ضبط أكثر من 18 طنا من المخدرات في البلاد الأسبوع الماضي

وأضاف أصلاني في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان 64 بالمئة من هذا الكم من المخدرات تم ضبطه من خلال تنفيذ عمليات إستخبارية، و35 بالمئة منه من خلال عمليات لقوى الأمن الداخلي.

وبين، ان إجمالي المخدرات التي تم ضبطها خلال هذه الفترة بلغ 18 ألفا و71 كغم، موضحا ان الأفيون شكل 14 ألفا و967 كغم أي 83 في المائة من إجمالي المضبوطات.

وتابع، أن المخدرات المضبوطة شملت كذلك 342 كغم من الحشيش، و1270 كغم من الهيروين، و566 كغم من الكريستال، و723 كغم من المرجوانا، و20 كغم من المورفين و184 كغم أنواع أخرى من المخدرات.

كما تم حسب أصلاني، القبض على 5 آلاف و110 متهمين بجرائم ذات صلة بالمخدرات خلال الفترة ذاتها وضبط 390 مركبة و14 قطعة من الأسلحة كانت بحوزة المهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى**أ م د