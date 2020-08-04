صادرات أسماك الزينة الإيرانية الى دول عدة

كاشان/4 آب/أغسطس/إرنا- أعلن مدير الجهاد الزراعي بمدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان (وسط)، مجيد كافي زاده، عن إنتاج نحو 40 مليون سمكة زينة بالمدينة سنويا، والتي فضلا عن تلبية الطلب في السوق المحلية، يتم تصديرها إلى كل من روسيا وتركيا والعراق والكويت والإمارات والدول الأخرى المطلة على الخليج الفارسي.

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أضاف كافي زاده: هناك 549 وحدة ، و1700 حوض لتربية أسماك الزينة في مدينة كاشان. يتبع..أ م د