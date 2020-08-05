وزير الصحة يعلن استعداد إيران لنقل تجاربها إلى نيكاراغوا

ونقلا عن وزارة الصحة، قال سعيد نمكي في مقابلة بالفيديو مع وزيرة الصحة في نيكاراغوا ألفاريز: نحن على استعداد لتنفيذ مذكرات التفاهم السابقة، وبالإضافة إلى القضايا المتفق عليها، نحن على استعداد للتعاون في مجالات أخرى، بما في ذلك تصدير الأدوية ونقل المعرفة التقنية.

** إيران تنتج 97٪ من الأدوية لسد احتياجات الدولة

واضاف وزير الصحة: على الرغم من الحظر الطويل الأمد على إيران، الا أننا نتمتع بظروف مواتية في القضايا الصحية، وفي الوقت الحاضر يتم تصنيع حوالي 97 ٪ من الأدوية اللازمة في داخل إيران، وتسعى الشركات المعرفية وشركات صناعة الأدوية إنتاج 3 ٪ من الأدوية المستوردة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة الى الخارج.

وأضاف نمكي: حققنا إنجازات جيدة للغاية على الساحة الدولية بخصوص مواجهة جائحة كورونا، وعلى الرغم من المشاكل التي سببها الحظر، تمكنا من إجراء اختبارات تشخيصية باستخدام عدة التشخيص المنتجة محليا.

** استخدام البنية التحتية لمواجهة كورونا

واشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى استخدام قدرة البنية التحتية القيمة للبلاد لمواجهة كورونا، بما في ذلك 18 الف منزل صحي في المناطق الريفية، وأكثر من 10 الاف مركز خدمة صحية شاملة في المدن والضواحي، و 800 مستشفى في المدن، ومن ناحية أخرى، تجري أبحاث مكثفة حول فيروس كورونا في أكثر من 60 جامعة إيرانية للعلوم الطبية، وقد حققنا إنجازات جيدة جدا في بروتوكولات العلاج وفعالية الأدوية الجديدة، وقد حققنا نتائج جيدة.