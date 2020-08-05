صادرات الاعشاب الطبية بلغت 500 مليون دولار سنويا

واضاف الدكتور محمدحسن عصاره في مقابلة مع إرنا اليوم الأربعاء: من إجمالي الصادرات في هذا المجال، هناك حوالي 350 مليون دولار تتعلق بالزعفران وحوالي 150 مليون دولار تتعلق بالاعشاب الطبية الأخرى.

وأكد: على الرغم من أننا بعيدون عن اهدافنا في مجال تصدير الاعشاب الطبية، إلا أننا في السنوات الأخيرة حققنا تقدما جيدا في هذا المجال، و بالتخطيط المناسب سنعمل على الاسراع في هذه العملية.

واضاف ان مستخلص الأعشاب يعد واحدا من أسباب تصدير الاعشاب الطبية، و إن منتجات الاعشاب الطبية تعتبر قيمة مضافة، على سبيل المثال ، بدلا من تصدير الزعفران الخام، تقوم بعض الشركات بتصدير منتجاته مثل العصير والمسحوق والأقراص الفوارة التي لاقت ترحيبا في الاسواق.

انتهى** 2344