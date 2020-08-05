التوقيع على مذكرة تفاهم بين جابهار وافغانستان بمجال ترانزيت السلع

وقال بهروز آقائي اليوم الاربعاء لمراسل ارنا ان هذه المذكرة ونظرا لعلاقات حسن الجوار تعتبر مهمة لتنمية ترانزيت السلع والبضائع في ميناء جابهار واستثمارات يقوم بها القطاع الخاص الافغاني في مجال النقل والشحن.

وبموجب المذكرة فإن الجانب الافغاني يتعهد بنقل السلع والبضائع الترانزيتية من افغانستان الى الاسواق العالمية عبر ميناء الشهيد بهشتي في جابهار .

واشار آقائي الى تزايد الطلبات على الاستثمار في منطقة جابهار الحرة، مؤكدا ان على المستثمرين الاستفادة من مزايا ومحفزات المنطقة وكذلك الامكانيات الكبيرة لها في شحن السلع والبضائع.

وقال ان حجم التفريغ والتحميل السنوي للميناء يبلغ في مرحلته الاولى ۸.۵ مليون طن وبامكانه استقبال السفن العملاقة العابرة للقارات.

وأضاف آقايي : شهدنا هذا العام تسجيل مغادرة 800 شاحنة يومياً من ميناء الشهيد بهشتي في جابهار، لأن أحد أهداف دائرتنا هو زيادة جودة الخدمات البحرية والموانئ، وزيادة سرعة تفريغ وتحميل البضائع في هذا الميناء البحري.

وقال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في سيستان وبلوجستان: أن هذا الأمر تحقق بوجود معدات متطورة والمتابعات والجهود الدؤوبة على مدار الساعة، حيث شهدنا ارتياح أصحاب البضائع والشحنات والنمو الكبير للاستيراد والتصدير عبر هذا الميناء البحري.

وأضاف: إن نقل وحركة البضائع بكميات كبيرة، كان له تأثير هائل على خلق فرص العمل في قطاع النقل.

وأشار آقايي الى أن ميناء جابهار يعد أحد أهم الموانئ في إيران، وهذا الميناء له موقع استراتيجي في الممرات الدولية بسبب الوصول إلى المياه الدولية المفتوحة عبر المحيط الهندي وهو من أكثر الطرق اقتصادية للتصدير والاستيراد وعبور البضائع.

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