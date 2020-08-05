٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٢١ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83897199
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في رسالة الى الرئيس اللبناني

روحاني يؤكد استعداد إيران لارسال المساعدات الطبية والدوائية الى لبنان

روحاني يؤكد استعداد إيران لارسال المساعدات الطبية والدوائية الى لبنان

طهران/ 5 آب / اغسطس/ ارنا - على خلفية حادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت ومقتل واصابة العديد من اللبنانيين، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، أن طهران وانطلاقا من الروح الانسانية وعلاقات الصداقة مستعدة لارسال المساعدات الطبية والدوائية لعلاج جرحى الانفجار.

واعرب روحاني في رسالة بعثها الى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون عن عميق حزنه وتاثره لحادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت الذي اسفر عن مقتل وأصابة العديد من المواطنين اللبنانيين.

وجاء في رسالة روحاني : انني ونيابة عن الشعب الإيراني وحكومته أتعاطف مع عوائل الضحايا واتقدم الى جنابكم ولشعب لبنان الشقيق والصديق بخالص العزاء والمواساة داعيا لضحايا الانفجار بالمغفرة والمنزلة الرفيعة وللجرحى بالسلامة والشفاء العاجل.

وتابع قائلا : ان إيران وانطلاقا من المواقف الانسانية وعلاقات الصداقة مستعدة لارسال المساعدات الطبية والدوائية وعلاج الجرحى ، متنمية للبنان احتواء تداعيات هذا الحادث المؤلم وتحديد اسبابه وعودة الهدوء والاستقرار الى بيروت.

وقد لقي ما لا يقل عن 80 شخصاً حتفهم وأصيب اكثر من4000 آخرين، اثر انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء، ناجم عن حريق في عنبر رقم (12)، يحوي أطناناً من مادة “نيترات الأمونيوم” مما خلف خراباً كبيرا في المدينة.

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