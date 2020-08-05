اصابة أربعة من افراد الشرطة إثر انفجار قنبلة صوتية في زاهدان

زاهدان/ 5 آب/ اغسطس/ ارنا – أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الاسلامية في جنوب شرق البلاد في بيان، اصابة اربعة من افراد الشرطة في مدينة زاهدان صباح اليوم الاربعاء إثر انفجار قنبلة صوتية في احد شوارع هذه المدينة.

وجاء في بيان العلاقات العامة لمقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في جنوب شرق البلاد، أن انفجار القنبلة صوتية وقع فجر اليوم في منطقة "زيباشهر" بمدينة زاهدان قرب سيارة للشرطة وألحقت أضرارا بسيارة واصابة اربعة من افراد الشرطة. انتهى** 2344