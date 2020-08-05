٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83897245
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رئيس الصليب الاحمر اللبناني: نحتاج الى مساعدات ايران الانسانية

رئيس الصليب الاحمر اللبناني: نحتاج الى مساعدات ايران الانسانية

طهران / 5 اب/ اغسطس/ ارنا – قال رئيس الصليب الاحمر اللبناني اننا بحاجة الى المساعدات الانسانية من الهلال الاحمر والحكومة الايرانية لتقديم الخدمات الى الجرحى والمتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت .

واعلن " جورج كتانة" ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني " كريم همتي " واضاف : تم تقييم الاحتياجات الدوائية والعلاجية ونحن الان نقيم المستشفيات الميدانية.

  واعرب عن شكره وتقديره لجمعية الهلال الاحمر الايراني لاعلان استعدادها لتقديم المساعدات جراء الحادث المؤلم والمفجع في مرفأ يناء بيروت .

من جانبة اعرب همتي خلال الاتصال الهاتفي عن تعازي ايران للبنان حكومة و شعبا في حادث انفجار مرفأ بيروت وقال : ان الشعب الايراني تألم كثيرا لهذا الحادث المفجع الذي راح ضحيته المئات معلنا استعداد جمعية الهلال الاحمر الايراني لتقديم المساعدات الانسانية التي يحتاجها لبنان .

يذكر ان وزارة الصحة اللبنانية اعلنت أن انفجار بيروت الذي وقع مساء أمس خلَف ما لايقل عن ثمانين قتيلا وأربعة الاف جريح اضافة الى الدمار الكبير الذي خلفه.

انتهى**م م**

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