رئيس الصليب الاحمر اللبناني: نحتاج الى مساعدات ايران الانسانية

واعلن " جورج كتانة" ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني " كريم همتي " واضاف : تم تقييم الاحتياجات الدوائية والعلاجية ونحن الان نقيم المستشفيات الميدانية.

واعرب عن شكره وتقديره لجمعية الهلال الاحمر الايراني لاعلان استعدادها لتقديم المساعدات جراء الحادث المؤلم والمفجع في مرفأ يناء بيروت .

من جانبة اعرب همتي خلال الاتصال الهاتفي عن تعازي ايران للبنان حكومة و شعبا في حادث انفجار مرفأ بيروت وقال : ان الشعب الايراني تألم كثيرا لهذا الحادث المفجع الذي راح ضحيته المئات معلنا استعداد جمعية الهلال الاحمر الايراني لتقديم المساعدات الانسانية التي يحتاجها لبنان .

يذكر ان وزارة الصحة اللبنانية اعلنت أن انفجار بيروت الذي وقع مساء أمس خلَف ما لايقل عن ثمانين قتيلا وأربعة الاف جريح اضافة الى الدمار الكبير الذي خلفه.

انتهى**م م**