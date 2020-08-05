روحاني: إيران رائدة الديمقراطية في المنطقة

وفي كلمة له أمام جلسة مجلس الوزراء هنأ روحاني بذكرى ولادة الأمام علي أبن محمد الهادي عاشر أئمة أهل البيت عليهم السلام ، كما بارك قرب حلول عيد الغدير المبارك عيد الولاية والأمامة ، حيث أعلن النبي (ص) في خطبته الشهيرة بحجة الوداع ولاية الأمام علي أبن اي طالب من بعده.

وتطرق الرئيس روحاني الى مرور 114 عاما على ثورة الدستور في إيران، معتبرا ان هذا الحدث يؤكد أن إيران هي رائدة الديمقراطية في المنطقة وانها تقف في الطليعة في تاسيس البرلمان ومنح الشعب حق الانتخاب .

وتابع قائلا أن الشعب الايراني اجتاز مراحل صعبة من الصعود والهبوط حتى انتصار الثورة الاسلامية ، وكانت ثورة الدستور دافعا لتحقيق مزيد من الديمقراطية وسيادة الشعب.

وأعتبر روحاني أن الثورة الاسلامية جاءت مكملة لثورة الدستور وقال : اننا اليوم نواصل الثورة الدستورية ونشهد تحقيق سيادة الشعب الدينية ، ولابد أن نعلم جميعا اننا ما دمنا نحترم صناديق الاقتراع وآراء المواطنين فلن تستطيع أي قوة في العالم الحاق الضرر به، مضيفا أن الحكومة ومجلس الشورى وباقي اركان النظام تأتي بالانتخابات المباشرة أو غير المباشرة، وبالتالي لامعنى أن يأتي طرف آخر من وراء البحار ليقرر نيابة عن الشعب الايراني انهاء حكومته واثارة اعمال الشغب.

يتبع..