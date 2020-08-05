٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٤١ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83897366
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الحیاة العشائریة فی ایران

الحیاة العشائریة فی ایران

طهران/ارنا- مناطق جبلیة فی غرب وجنوب غرب ایران تتمیز بوفرة المیاه وغابات من اشجار البلوط وتعد مکانا مناسبا لتربیة المواشی والحیاة العشائریة اذ تکون هذه المناطق من الاماکن المفضلة لقضاء فصل الصیف من قبل العشائر فی ایران.

وتعد مدن همدان وکرمانشاه فی غرب ایران وکهکیلویه وبویراحمد ومحافظة خوزستان فی جنوب غرب ایران وخلخال فی شمالها من المدن التی تستضیف العشائر الایرانیة حیث تعد العشائر البختاریة والقشقائیة من العشائر المعروفة فی ایران وتقطن  هذه المناطق.

وتنتشر العشائر البختیاریة فی جنوب غربی ایران فی محافظات "خوزستان" و"لرستان" و"جهار محال بختیاری" و کذلک فی اصفهان وسط ایران.

وتعتبر المناطق الشمالیة فی محافظة خراسان الشمالیة من اهم المناطق التی تقطنها العشائر ضمن حیاة بسیطة تعتمد علی المصادر الطبیعیة.

اما البلوش ینتشر فی محافظات سیستان و بلوشستان (شرق) وکرمان (جنوب شرق) وهرمزکان (جنوب).

و محافظات أذربایجان الشرقیة والغربیة و اردبیل فی شمال غرب ایران واجزاء من محافظة جیلان فی شمال ایران التی تتمیز بوفرة المیاه ومساحات خضراء والغابات، تحتضن العشائر التی تبحث عن مساحات خضراء واسعة.

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