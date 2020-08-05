ظريف: مستعدون لتقديم المساعدة الى لبنان

وفي اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني شربل وهبة ، أعرب ظريف عن تعاطفه مع الشعب والحكومة اللبنانية لحادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت والذي أودى بحياة عشرات اللبنانيين واصاب الالاف.

واكد ظريف وقوف إيران الى جانب الشعب اللبناني وحكومته ، مشيرا الى أن إيران جاهزة لتقديم مختلف المساعدات الى لبنان بناء على ايعاز الرئيس حسن روحاني بهذا الشأن.

على خلفية حادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت ومقتل واصابة العديد من اللبنانيين، أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، أن طهران وانطلاقا من الروح الانسانية وعلاقات الصداقة مستعدة لارسال المساعدات الطبية والدوائية لعلاج جرحى الانفجار.

واعرب روحاني في رسالة بعثها الى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون عن عميق حزنه وتاثره لحادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت الذي اسفر عن مقتل وأصابة العديد من المواطنين اللبنانيين.

وقد لقي ما لا يقل عن 80 شخصاً حتفهم وأصيب اكثر من4000 آخرين، اثر انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء، ناجم عن حريق في عنبر رقم (12)، يحوي أطناناً من مادة “نيترات الأمونيوم” مما خلف خراباً كبيرا في المدينة.

انتهى** 2344