الجولة الثانية من المحادثات بين ايران واوكرانيا حول حادثة الطائرة ستعقد في اكتوبر القادم

واضاف بهاروند اليوم الاربعاء لارنا، تمت قبل عدة ايام قراءة بيانات الصندوقين الاسودين للطائرة المنكوبة في مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني فی فرنسا وبحضور ممثلين عن الدول ذات الشأن بالحادث وتم توثيق النتائج واصطحابها الى ايران .

وبين ان سيتم الاعلان عن النتائج وتسليمها الى منظمة الطيران المدني الدولية ( ايكاو) وكذلك سيطلع عليها الشعب الايراني .

يذكر ان طائرة اوكرانية كانت قد اُسقِطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير بعد اقلاعها بدقائق مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيين اضافة الى افراد الطاقم التسعة الاوكرانيين.

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