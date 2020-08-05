فلم کیارستمی والعصا المفقودة يعرض في مهرجان اليونان للافلام

وسیعرض فلم كيارستمي والعصا المفقودة من اخراج محمود رضا ثاني وإعداد بهروز نشان في المهرجان الدولي السابع للافلام الوثائقية في اليونان.

وشارك الفلم في قسم المسابقات لمهرجان لرابترا الدولي في اليونان وهي مدينة تقع في أقصى جنوب أوروبا وتشتهر بمفترق طرق الثقافات والقارات.

ويتم في المهرجان عرض افلام وثائقية تمثل التقاليد والثقافة والعادات الشعبية والحضارة الصناعية الحديثة.

فلم كيارستمي والعصا المفقودة يروي نظرة كيارستمي للحياة والسينما في 90 دقيقة .

وكان الفلم قد عرض في مهرجانات اوراسيا في روسيا وسالتو في اروغواي والجبال الخضراء والتمثال الذهبي في أمريكا.

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