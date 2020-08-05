سيناريو "سلامون" الإيراني يتأهل لمهرجان امریکا

ويعتبر المهرجان من أهم وأقدم المهرجانات الأمريكية المؤيدة من قبل اكاديمية الأوسكار وتتأهل الأفلام الفائزة بجوائزه الى المشاركة في سباق الاوسكار.

وتنطلق فعاليات مهرجان "Nashville" الدولي بدورته الواحدة والخمسين في الاول من اكتوبر القادم وتستمر حتى السابع منه.

يذكر انه فاز فيلم "سلامون" من تاليف وإخراج أشكان جاووشي بجائزة أفضل سيناريو في الدورة الخامسة من المسابقة الرسمية لمهرجان MOMO"" الدولي لأفلام الهواتف الذكية في سويسرا.

وتم اقتباس سيناريو الفيلم من قصة روائية بعنوان "أجمل جثة عائمة في العالم " من تأليف ماركيز وجاء في ملخصه ان أمواج البحر تجلب ذات يوم جسما كبيرا وجميلا إلى شاطئ إحدى القرى الفقيرة والنائية في جنوب إيران ويتعلق الجسم لبحار قديم يدعى "سلامون" هذا الجسم السحري له سمات غريبة تجذب الأسماك والنساء إليه حيث تتدفق الأسماك صوب الشاطئ برفقته ويصبح الرجال مستغربين من وفرة الصيد من جهة ومشاعر وإعجاب النساء بالجسم من جهة أخرى ...

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