ظريف: إيران ترسل مستشفى ميدانيا وأدوية الى لبنان

وكتب ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص على تويتر، "خلال إتصالي مع وزير الخارجية اللبناني السيد شربل وهبة، جددت تأكيدي على تضامن إيران القوي مع لبنان".

وتابع، "ان إيران تعمل على إرسال مستشفى ميدانيا وكمية من الأدوية الى لبنان للمساعدة على إغاثة للمصابين جراء إنفجار أمس في بيروت وأكد، "ان إيران تقف بجانب لبنان".

وفي محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تضامن إيران مع لبنان حكومة وشعبا .

وأكد استعداد إيران لتقديم المساعدات الضرورية والاساسية وكذلك الاحتياجات العاجلة الى الشعب اللبناني في اطار المجال الإنساني .

وفي ذات السياق، اعرب روحاني في رسالة بعثها الى نظيره اللبناني العماد ميشيل عون عن عميق حزنه وتاثره لحادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت الذي اسفر عن مقتل وأصابة العديد من اللبنانيين، مؤكدا أن طهران وانطلاقا من الروح الانسانية وعلاقات الصداقة مستعدة لارسال المساعدات الطبية والدوائية لعلاج جرحى الانفجار.

وقد أودى حادث الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت مساء أمس الثلاثاء، بحياة نحو 100 شخصاً وأدى الى إصابة اكثر من 4000 آخرين، اثر حريق اندلع في مستودع كان يحوي أطناناً من مادة “نيترات الأمونيوم” مما خلف خراباً كبيرا في المدينة.

انتهى**أ م د