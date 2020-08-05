ظريف: إيران ترسل مستشفى ميدانيا ومساعدات دوائية الى لبنان

وكتب ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء، عبر حسابه الخاص على تويتر، "خلال إتصالي مع وزير الخارجية اللبناني السيد شربل وهبة، جددت تأكيدي على تضامن إيران القوي مع لبنان".

وتابع، "ان إيران تعمل على إرسال مستشفى ميدانيا وكمية من الأدوية الى لبنان للمساعدة على إغاثة المصابين جراء إنفجار أمس في بيروت وأكد، "ان إيران تقف بجانب لبنان".

وفي محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن تضامن إيران مع لبنان حكومة وشعبا.

وأكد استعداد إيران لتقديم المساعدات الإنسانية الاساسية الى الشعب اللبناني.

وفي ذات السياق، بعث روحاني رسالة الى نظيره اللبناني العماد ميشال عون أعرب فيها عن عميق حزنه وتأثره لحادث الانفجار المؤلم في مرفأ بيروت الذي اسفر عن مقتل وإصابة العديد من اللبنانيين، مؤكدا أن طهران وانطلاقا من الروح الانسانية وعلاقات الصداقة مستعدة لارسال المساعدات الطبية والدوائية لعلاج جرحى الانفجار.

واندلع مساء أمس الثلاثاء حريق هائل في مستودع كان يحوي أطناناً من مادة “نيترات الأمونيوم” بالقرب من مرفأ بيروت، أودى بحياة نحو 100 شخصاً وأدى الى إصابة ما يزيد عن 4000 آخرين، وخلف خراباً كبيرا في المدينة.

انتهى**أ م د