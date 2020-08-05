الاتحاد العالمي للمصارعة : المصارعة الايرانية ترتقي الى المركز الثالث عالميا

وكان الاتحاد العالمي للمصارعة قد اعلن عبر تقريره الصادر في اذار / مارس 2020 عن استخدام المنشطات من قبل بعض المصارعين المشاركين في بطولة كازاخستان للمصارعة الحرة 2019.

وقد اظهرت نتيجة الاختبارات بان المصارعين الاوزبكي والسوري للوزن 125 كغ كانا قد استخدما المنشطات، وعليه فقد ارتقى المصارع الايراني "يدالله محبي" الذي كان قد صنف ثامنا، ارتقى الى المركز السادس في هذه المنافسات.

وبهذه النتيجة ايضا، تاهل المصارع الايراني محبي الى المشاركة في منافسات المصارعة الحرة للوزن 125 كغ خلال الالعاب الاولمبية بطوكيو، وفي ضوء حصوله على 3 نقاط اخرى حلّ في المركز الثالث بديلا عن المصارع الامريكي في بطولة كازاخستان العالمية للمصارعة الحرة 2019 ايضا.

انتهى ** ح ع