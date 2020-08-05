قاليباف يؤكد لرئيس البرلمان اللبناني : مستعدون على ارسال المساعدات الانسانية الى بيروت

واعرب قاليباف لنظيره اللبناني عن اسفه لوقوع الانفجار في مرفا بيروت؛ كما قدم العزاء بضحايا هذا الحادث، سائلا الباري تعالى للمصابين بالشفاء العاجل.

واضاف : انني على ثقة بان الشعب اللبناني المقاوم يستطيع اجتيار هذه الازمة والحادث المرير؛ كما اكد على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لارسال المساعدات الانسانية الى لبنان وتضامنها مع الشعب والحكومة في هذا البلد.

الى ذلك، اثنى رئيس مجلس النواب اللبناني على مواقف ايران المساندة والمتعاطفة مع بلاده، مصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما وقفت الى جانب اللبنانيين خلال الظروف العصيبة بما في ذلك احتلال الجنوب من قبل الكيان الصهيوني، وان الحكومة اللبنانية لن تنسى هذه المواقف ابدا.

وفي الختام، "قدم نبيه بري" شرحا لنظيره الايراني حول تفاصيل الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت امس، الى جانب اخر التطورات في العاصمة اللبنانية عقب هذا الحادث المرير.

انتهى ** ح ع