الفنانون الايرانيون يعزون الشعب اللبناني بفاجعة انفجار بيروت

وتقدّم اتحاد فناني الثورة الاسلامية والمقاومة في ايران ومهرجان أفلام المقاومة الدولي، بأحرّ التعازي الى الشعب والحكومة في لبنان على خلفية هذا الحادث المرير.

وابدى الفنانون الايرانيون مواساتهم وتعاطفهم مع ذوي ضحايا الإنفجار، داعين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

وقدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني، التعازي لنظيره اللبناني ميشال عون، على خلفية الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، مؤكدا في رسالة الى الاخير على استعداد ايران لإرسال مساعدات طبية إلى لبنان على خلفية الانفجار.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 100 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين.

وأوضحت التقديرات الأولية أن أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "مواد شديدة التفجير".

وفي السياق أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الحادث.

انتهى**2018/ ح ع **