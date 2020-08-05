٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83898070
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وزير الصناعة يعلن عن خطة بقيمة 3,2 دولار لتوطين الصناعات في البلاد

وزير الصناعة يعلن عن خطة بقيمة 3,2 دولار لتوطين الصناعات في البلاد

طهران / 5 اب / اغسطس / ارنا – اعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة بالوكالة "حسين مدرس خياباني" عن زيادة حجم الانتاج المحلي بمختلف المجالات؛ مبينا ان الوزارة وضعت خطة واسعة بقيمة 3,2 مليار دولار بهدف توطين الصناعات خلال العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020).

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، تطرق مدرس خياباني الى اهمية تعزيز قطاع الانتاج المحلي وتنمية الصادرات والارتقاء بجودة المنتجات المحلية وزيادة انواع المنتجات والبنى التحتية المطلوبة في هذا الخصوص؛ مؤكدا ان هذه الاهداف مدرجة ضمن الخطط الرئيسية لوزارة الصناعة في عامنا الحالي.

وفي السياق اشار الى زيادة حجم المنتجات المحلية خلال الربع الاول من العام الحالي، بما في ذلك 19 بالمئة في انتاج العربات الخفيفة، و23 بالمئة في تصنيع سيارات النقل الخفيفة، وزيادة بنسبة 50 بالمئة في صناعات الالمنيوم، وما يتراوح بين 5 الى 30 بالمئة في صناعة الادوات المنزلية و7,5 بالمئة في صناعات الفولاذ، الى جانب 1,5 بالمئة في منتجات النحاس.

كما نوّه بانتاج ما لايقل عن  انتاج ما يبلغ 11 مليون قطعة من الكمامات الواقية لفيروس كورونا في المعامل والمصانع الايرانية؛ مؤكدا ان جميع هذه الانجازات تحقّقت رغم ظروف الحظر الراهنة في ايران.

انتهى ** ح ع

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