قائد الجيش الايراني يؤكد الاستعداد لارسال المساعدات الى الشعب اللبناني

وجاء في خطاب اللواء موسوي : انني اعزي الشعب والحكومة والامين العام لحزب الله في لبنان ،بفاجعة انفجار مرفأ بيروت المأساوي الذي ادى الى سقوط العديد من الضحايا والجرحى بين المواطنين اللبنانيين.

واضاف : كما اعرب اصالة ونيابة عن جميع المنتسبين الى اسرة الجيش (الايراني) الكبيرة، عن تعاطفي مع المنكوبين في هذا الحادث والشعب الابي والحكومة المحترمة وسيد المقاومة الاسلامية، الامين العام لحزب الله في لبنان؛ معلنا وقوفي الى جانب اللبنانيين الكرماء ومن اجل المساهمة في تخفيف آلامهم مستعدون لتقديم المساعدات الاغاثية والانسانية، بما في ذلك ايفاد كادر علاجي ومستشفى ميداني واجهزة طبية وغيرها من متطلبات الشعب اللبناني المصاب من جراء الحادث المؤلم في بيروت.

و وقع عصر امس الثلاثاء حادث انفجار مروع في العنبر 12 من مرفا بيروت الذي كان يحوي مواد شديدة الاحتراق؛ ما اسفر عن مقتل 113 شخصا واصابة اكثر من 5 الاف اخرين حسب اخر حصيلة معلنة بشأن هذا الحادث المأساوي.

انتهى ** ح ع