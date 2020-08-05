اللواء باقري : القوات المسلحة الايرانية مستعدة لتقديم المساعدة الى لبنان

وفي برقيته الى قائد الجيش اللبناني "الجنرال جوزيف عون"، أكد اللواء باقري بان هذا الحادث المأساوي، يلزم على القوات المسلحة الايرانية انطلاقا من واجبها الديني والانساني، ان تهب الى تقديم الخدمات الانسانية والإغاثية للشعب اللبناني المقاوم البطل، والذي تكبد اضرارا وخسائر كبيرة، وأن تساهم في التخفيف عن معاناته من جراء هذا المصاب الجلل.

كما جاء في برقية اللواء باقري الى السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله، انه "في ضوء دور حزب الله المقتدر والمناضل في الخط الامامي لتعزيز جبهة المقاومة ضد المشروع الصهيوني في المنطقة، والذي لطالما أحبط المؤامرات الرامية الى المساس بامن المناطق الاسلامية في غرب اسيا، فأن ذلك يلزم على الحكومات والشعوب المسلمة الاخرى قطعا، بأن تبادر الى تخفيف الآلام الناجمة عن هذه المصيبة الكبرى التي احلت بالشعب اللبناني اليوم.

وفي ختام برقيته الى كل من قائد الجيش والامين العام لحزب الله اللبنانيين، سأل اللواء باقري الله تعالى بالرحمة الواسعة وعلو الدرجات للضحايا، وبالشفاء العاجل والشامل للمصابين وان يمنّ على ذوي الضحايا وابناء الشعب اللبناني بالصبر الجميل والاجر الجزيل.

انتهى ** ح ع