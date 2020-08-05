جهانغیري: ایران تقف الی جانب الحکومة والشعب اللبناني

وجاء في اتصال هاتفي اجراه جهانغيري مع رئيس الحكومة اللبنانية حسن دياب مساء الاربعاء: اننا على ثقة بان لبنان سيبقى كما كان راسخا وشامخا وسيخرج من هذا الاختبار الصعب كما في الماضي منتصرا ومرفوع الهامة.

واعلن النائب الاول للرئيس الايراني استعداد ايران لارسال المساعدات التي يحتاجها لبنان وقال: ان امن واستقرار لبنان مهم لجميع دول المنطقة ونحن على ثقة بان الحكومة اللبنانية ستقوم بدراسة جذور هذا الحادث المرير ومحاسبة المقصرين فيه.

واعرب جهانغيري عن الامل باستقرار وشموخ لبنان ونجاح الحكومة فيه واضاف: نحن نمر الان بظروف الحظر الصعبة لكننا حتى في هذه الظروف نقف الى جانب الحكومة والشعب اللبناني.

واعتبر النائب الاول للرئيس الايراني اي خطوة لفرض الحظر على لبنان في هذه الظروف بانها ظالمة ومناهضة لحقوق الانسان واضاف، ان اول شحنة مساعدات ايرانية ارسلت اليوم من قبل جمعية الهلال الاحمر الى لبنان ونحن نقف الى جانب لبنان في هذه الظروف الصعبة.

يتبع