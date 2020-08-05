ظريف: غوغل يترجم "التعزية" للشعب اللبناني بـ "التهنئة"

وكتب ظريف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء: عندما يريد الناطقون باللغة الفارسية تقديم تعازيهم باللغة العربية او الانجليزية للشعب اللبناني يقوم قسم الترجمة في "غوغل" بترجمة كلمة "تعزية" الى "تهنئة" في حين لو اراد احد ما ان يعزي "اسرايل" او اميركا فلن يحدث مثل هذا "الخطأ الفني".

وارفق وزير الخارجية الإيراني صورة لتغريدة مستخدم ربما أثارها لأول مرة على حسابه على تويتر، وكتب المستخدم في تغريدة له: ان "غوغل" يترجم عبارة "تعازي للشعب اللبناني" بعبارة "تهاني للشعب اللبناني" سواء باللغة الإنجليزية أو العربية (من الفارسية). ان كنت تريد الحصول على الترجمة الصحيحة يكفي فقط ان تكتب الولايات المتحدة أو إسرائيل بدلاً من لبنان!.

انتهى ** 2342