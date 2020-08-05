وزير الصحة الايراني يعلن استعداد البلاد لتقديم المساعدات الطبية للبنان

وفي اتصال هاتفي اجراه مع نظيره اللبناني حمد حسن، الاربعاء، قدم نمكي التعازي الى شعب لبنان وحكومته، واعرب عن الحزن والالم لهذا الحادث، معلنا الاستعداد لتقديم المساعدات في كل المجالات الى شعب لبنان وحكومته.

وأضاف: أرسلنا اليوم وبالتعاون مع الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الشحنة الاولى من المساعدات الانسانية ومنها ادوية ومعدات طبية.

وأعرب عن امله بأن يتجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة بشموخ وصبر، مؤكدا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا تقف دوما الى لبنان حكومة وشعبا، داعيا نظيره اللبناني الى الاعلان سريعا عن اي احتياجات طارئة سواء بالكوادر الانسانية او المعدات او الامكانات والادوية.

من جانبه، شكر وزير الصحة اللبناني، نظيره الايراني لإعلانه استعداد وزارته لتقديم المساعدات الى لبنان، وقال: ان ايران وقفت دوما الى جانب حكومة لبنان وشعبه في الظروف الصعبة، وفي هذا المجال نحن واثقون بأن ايران ستقف الى جانبنا.

كما اعرب حمد حسن عن شكره لتقديم ايران الشحنة الاولى من المساعدات الانسانية الى لبنان، وأضاف أنه سيعلن عن الاحتياجات الطارئة عبر رسالة الكترونية الى وزارة الصحة الايرانية.

انتهى ** 2342