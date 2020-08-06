وزير الصناعة بالوكالة: إيران تصدر مكائن صنع الكمامات

و في معرض توضيحه أداء الوزارة في تلبية حاجة البلاد للاكمامات لمواجهة فيروس كورونا، أضاف "حسين مدرس خياباني" في مقابلة مع إرنا اليوم الخميس، أن الأولوية الأولى لهذه الوزارة هي استخدام القدرات المتاحة لتحقيق القفزة في الإنتاج.

وقال: تمكنا وبهذه الوسيلة من زيادة الإنتاج اليومي من 190 ألف كمامة في الأيام الأولى لتفشي كورونا مطلع مارس من العام الحالي، إلى أكثر من 11 مليونا في اليوم .

وأشار المسؤول الى أن شركات صناعة الملابس ساعدتنا على تحقيق هذا الهدف من خلال تغيير الإنتاج والعمل على مدار 24 ساعة.

وزارة الصناعة والمناجم والتجارة كانت قد أشارت سابقا الى زيادة الطاقة الإنتاجية للاكمامات المختلفة إلى أكثر من 22 مليون كمامة في اليوم، واعلنت عن انتاج أكثر من 11 مليون كمامة يوميا في 46 وحدة صناعية و 135 ورشة عمل في البلاد.

و محافظات طهران وأذربايجان الشرقية والبرز وأصفهان وأذربايجان الغربية هي المحافظات الخمس الأولى في الإنتاج اليومي للاكمامات في البلاد، على التوالي، حيث يتم إنتاج أكثر من خمسة ملايين و 600 ألف كمامة يوميا في هذه المحافظات، و إنتاج حوالي ثلاثة ملايين و 400 ألف كمامة في المحافظات الأخرى.

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