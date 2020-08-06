معهد ابن سينا للأبحاث يستقطب الطلبة الأجانب

واضاف حميد حمزة زادة في مقابلة مع ارنا اليوم الخميس، انه وفقا للخطط الموضوعة هذا العام، من المحتمل جدا أن يتم استقطاب الطلبة الأجانب في هذا المجال.

واشار الى ان المعهد البحثي نجح في عام 2016 من الحصول على ترخيص لإطلاق قسم بيولوجيا التكاثر لمرحلة الدكتوراه، ومنذ عام 2017 استقبل المعهد دفعتين من الطلبة لمنحهم شهادة الدكتوراة في مجال بيولوجيا التكاثر، موضحا ان معهد ابن سينا للأبحاث يستقطب طلبة مرحلة الدكتوراه في مختلف المجالات البحثية منذ عام 2012 .

علما أن حوالي 40 الف طالب أجنبي من 129 جنسية، يدرسون في الجامعات الايرانية حاليا، وقد عاد بعضهم إلى بلادهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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