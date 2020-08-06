محافظة أذربايجان الشرقية تصدر سلعا بقيمة أربعة مليارات دولار

واضاف حبيب امين زاده مساء الاربعاء في الاجتماع الخاص بتنمية الصادرات غير النفطية لمحافظة اذربايجان الشرقية في غرفة تبريز للتجارة: أن معظم صادرات اذربايجان الشرقية الى العراق وتركيا وارمينيا، وفي المجموع الى 14 دولة مجاورة، كما تصدر المحافظة الى الصين والهند وإيطاليا وروسيا.

وتابع: أن السلع المصدرة شملت المواد البلاستيكية والأشياء المصنوعة من البلاستيك والفواكه والمواد الغذائية والوقود المعدني والحديد الزهر والصلب.

وقال أيضا إن كمية الواردات قد انخفضت مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أنه مع توطين المنتجات في المحافظة، وخاصة في قطاع منتجات النحاس، انخفضت الواردات، منوها الى ان معظم الواردات كانت من تركيا وألمانيا والصين والبرازيل.

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