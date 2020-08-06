٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83898721
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الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر

الرئیس روحانی یفتتح مشروعین للبتروکیماویات فی محافظة بوشهر

بوشهر/ 6 اب / اغسطس/ ارنا - افتتح الرئيس حسن روحاني صباح اليوم الخميس عبر آلية مؤتمر الفيديو ، وحدتين لانتاج الميثانول في مجمعي "كاوه" و"كيماي بارس خاورميانه " بمحافظة بوشهر جنوب البلاد بطاقة انتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين طن من الميثانول وتوفير فرص عمل لاكثر من الفي شخص.

ويعتبر مجمع كاوه للبتروكيماويات أكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالم ، وتبلغ مساحة المجمع 220 هكتار على السواحل الغربية لمدينة دير وضمن دائرة حقل بارس الشمالي لانتاج الغاز بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وبلغت كلفة انشاء المجمع 950 مليون دولار مع وحدة الميثانول الجديدة ، ويستهلك المصنع ستة ملايين من الغاز الطبيعي يوميا.

ومن مميزات هذا المصنع وجود منصة خاصة على سواحل الخليج الفارسي لتصدير منتجاته بشكل مباشر.

اما مجمع (كيمياي بارس خاورميانه) فيقع في دائرة حقل بارس الجنوبي في عسلوية لانتاج الغاز على مساحة ثمانية هكتارات.

وستوفر صادرات هذا المجمع مليون دولار يوميا للبلاد.

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