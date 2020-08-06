منظمة الطاقة الذرية في البلاد تبتكر اساليب لمكافحة الآفات الزراعية

وذكرت وحدة الاعلام في منظمة الطاقة الذرية ان مركز التحقيق التابع لها أكمل الدورة الاولى لانتاج الذباب العقيم واطلقها في احدى مزارع الحمضيات الواسعة بمحافظة مازندران شمال البلاد.

وترى الوكالة الدولية للطاقة النووية أن استخدام تقنية أس آي تي النووية لمكافحة الآفات الزراعية اسوب لابد منه، ولابد من تطويره لاستخدامه بشكل واسع في العالم.

يذكر ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية التي نجحت في استخدام التقنيات، كانت لها ايضا مساهمات مهمة في مجالات الطب والصحة والصناعات المختلفة في البلاد.

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