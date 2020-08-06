٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83898806
٠ Persons

سمات

منظمة الطاقة الذرية في البلاد تبتكر اساليب لمكافحة الآفات الزراعية

منظمة الطاقة الذرية في البلاد تبتكر اساليب لمكافحة الآفات الزراعية

طهران/ 6 اب/ اغسطس/ ارنا - اطلق مركز التحقيق العلمي والتقنيات النووية في منظمة الطاقة الذرية الايرانية ، اول دفعة من الذباب العقيم في بساتين شمال البلاد كاسلوب لمكافحة الآفات الزراعية.

وذكرت وحدة الاعلام في منظمة الطاقة الذرية ان مركز التحقيق التابع لها أكمل الدورة الاولى لانتاج الذباب العقيم واطلقها في احدى مزارع الحمضيات الواسعة بمحافظة مازندران شمال البلاد.

وترى الوكالة الدولية للطاقة النووية أن استخدام تقنية أس آي تي النووية لمكافحة الآفات الزراعية اسوب لابد منه، ولابد من تطويره لاستخدامه بشكل واسع في العالم.

يذكر ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية التي نجحت في استخدام التقنيات، كانت لها ايضا مساهمات مهمة في مجالات الطب والصحة والصناعات المختلفة في البلاد.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 14 =