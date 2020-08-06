٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83899040
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قائد حرس الثورة : لن نترک الشعب اللبنانی فی الظروف الصعبة

قائد حرس الثورة : لن نترک الشعب اللبنانی فی الظروف الصعبة

طهران/ 6 اب / اغسطس/ ارنا - أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان ايران لن تترك لبنان مطلقا في الظروف الصعبة، معتبرا ان الشعب اللبناني هو اسطورة المقاومة في العالم الاسلامي، وطالما تعامل مع الحوادث بصبر واستقامة.

وخلال حديث مع الصحفيين اليوم الخميس تقدم اللواء سلامي للشعب اللبناني وحكومته ولحزب الله بالتعازي بضحايا انفجار بيروت داعيا الشعب اللبناني الى الصبر والصمود في مثل هذه الحوادث.

واكد سلامي : لن نترك الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة وسنبقى الى جانبه حتى النهاية ، وسنسعى من خلال المساعدات الانسانية التي يقدمها الشعب الايراني الى تخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني ومساعدته لاجتياز التداعيات التي خلفها الانفجار.

يذكر ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء بسبب اشتعال كمية كبيرة من مادة "نيترات الامونيوم" كانت مخزنة، ما ادى الى مصرع نحو 140 وفقدان عشرات اخرين واصابة 5 الاف من المواطنين اللبنانيين.

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