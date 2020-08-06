حجم التبادل التجاری مع العراق سیصل الی 20 ملیار دولار

وفي جلسة بمعبر برويزخان الحدودي مع العراق لمناقشة مشاكل الصادرات الحدودية عبر حدود قصر شيرين قال زادبوم ان ايران تستحوذ على 25 بالمئة من السوق العراقي ولابد من المحافظة على هذه النسبة.

واضاف ان العراق لم يضع أي تعرفة جمركية على البضائع الإيرانية واذا وضع مثل هذه التعرفة فانها ستشمل جميع الدول ، كما ان ايران لم تحدد تعرفة جمركية على بضائع اي بلد.

واشار رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية الى ان صادرات البلاد خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الايراني الحالي (بدا 20 مارس) انخفضت بنسبة 40 بالمئة بسبب الحظر وتداعيات انتشار فيروس كورونا، التي ادت الى اغلاق معظم المعابر الحدودية خلال الشهرين الاولين من العام.

وتعتبر مدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد من أهم المدن الحدودية مع العراق حيث تمتلك مسافة 186 كيلومتر من الحدود مع هذا البلد وتقع فيها معابر تجارية مهمة مع وسط العراق ومع المناطق الكردية في المحافظات الشمالية.

وبالمتوسط فان ما لايقل عن 1500 شاحنة كبيرة تجتاز معابر هذه المدينة يوميا حاملة مختلف السلع الى مناطق العراق.

انتهى** 2344