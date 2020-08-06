وزيرا العمل الإيراني والأذري يؤكدان على تطوير التعاون

وأفادت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية أذربيجان اليوم الخميس، أن وزير العمل والضمان الاجتماعي لجمهورية أذربيجان "ساحل باباييف قدم تقريرا عن الإصلاحات التي أجريت في مجال التوظيف والضمان الاجتماعي، ودعا إلى الاستفادة من تجربة إيران في هذا المجال.

كما أشار إلى الإجراءات التي تتخذها جمهورية أذربيجان في مجال مكافحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا متابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارتي العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية أذربيجان والعمل والتعاون والرفاه الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف باباييف: أنه وفي هذا الصدد، فإن إنشاء مركز العمل الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي يمكن أن يوسع التعاون الثنائي في إطار هذه المنظمة.

وبحسب التقرير، فان "محمد شريعتمداري" وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي في إيران، اشار من جانبه إلى الإصلاحات المفيدة التي قامت بها جمهورية اذربيجان في مجال العمل والضمان الاجتماعي، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات في مجال العمل والرفاه الاجتماعي بين البلدين.

كما اعتبر إنشاء مركز العمل الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي خطوة مهمة نحو تطوير التعاون بين الدول الأعضاء.

وأشار شريعتمداري إلى أن إيران وقفت وتقف دائما إلى جانب البلد الصديق والجار جمهورية أذربيجان، ومع التاكيد على دعمها لحل النزاع بين هذا البلد وأرمينيا في إطار القانون الدولي، تعلن استعدادها لأي تعاون وتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد.

وبحسب التقرير، فان الجانبين ناقشا في هذه المقابلة بالفيديو مسائل تتعلق بتنمية التعاون بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالي العمل والضمان الاجتماعي.

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