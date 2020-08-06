أذربايجان الغربية تحظى بقدرات خاصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية أذربيجان

وأشار موسوي اليوم الخميس في لقاء مع مدراء محافظة أذربايجان الغربية (شمال غرب)، إلى اهتمام السياسة الخارجية بتوسيع وتعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان، وأضاف: من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع البلدان المجاورة، هناك وجهة نظر خاصة، وعلى هذا الأساس، تلعب المحافظات الحدودية دوراً هاماً في هذا الصدد.

وشدد على أن الأهداف السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية والحضارية تؤخذ بنظر الاعتبار عند استهداف العلاقات مع الدول المختلفة ، وأضاف: إن إيران وجمهورية أذربيجان لديهما نقاط مشتركة جيدة، يتعين ان تؤخذ بنظر الاعتبار لتوسيع وتقوية العلاقات.

وفي إشارة إلى الإمكانات الاقتصادية والثقافية لمحافظة أذربايجان الغربية، قال موسوي: يمكن لهذه المحافظة أن تلعب دورا رئيسيا في تعزيز العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان.

وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلا: ان حل القضايا والمشاكل التجارية مع جمهورية أذربيجان من أجل تحقيق الآفاق الاقتصادية مدرج على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع، اوضح مدراء الشؤون الثقافية والاقتصادية امكانات المحافظة، وقدموا مقترحات حول القضايا وحلول لتعزيز العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان.

تشترك محافظة أذربايجان الغربية بحدود تبلغ 149 كيلومترا مع نخجوان، وهي جزء من جمهورية أذربيجان.

ومن المقرر ان يتسلم عباس موسوي مهامه كسفير للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية أذربيجان قريبا.

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