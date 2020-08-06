السفير الإيراني في باريس يوقع سجل التعازي بضحايا انفجار بيروت

وكتب السفير الإيراني في فرنسا بهرام قاسمي على صفحته على تويتر: فتحت السفارة اللبنانية في باريس صباح اليوم سجل التعازي ليقدم السفراء والدبلوماسيون الأجانب المقيمون في فرنسا، التعازي بضحايا المأساة المروعة في بيروت والتي خلفت الاف القتلى والجرحى.

وأضاف قاسمي في تغريدته: حضرت في الساعات الأولى الى السفارة اللبنانية واعربت عن تعاطفي و حكومة ايران وشعبها مع حكومة وشعب لبنان، والذي سيتغلب بالتأكيد على هذه المأساة بجهوده الكبيرة، وقال ان السفير اللبناني سافر اليوم إلى بيروت مع الرئيس ماكرون ليعبر عن تعاطفه مع حكومة لبنان وشعبه.

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